Ötən il Azərbaycanda həssas kateqoriyadan olan 5800 nəfər işlə təmin edilib
Sosial müdafiə
- 19 fevral, 2026
- 10:35
Ötən il Azərbaycanda həssas kateqoriyadan olan 5800 nəfər işlə təmin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Məşğulluq Agentliyi (DMA) İdarə Heyətinin sədri Hasil Abbasov "İnklüziv Karyera Forumu"nda deyib.
Onun sözlərinə görə, dünya əhalisinin 16 %-i həssas şəxslər kateqoriyasındadır:
"Onların qayğısı, cəmiyyətə əlçatan olmaları xüsusi diqqət mərkəzindədir. Ötən il ərzində Azərbaycanda həssas kateqoriyadan olan 5800 nəfər işlə, eyni zamanda, 1284 şəxsin ailəsi özünüməşğulluq aktivləri ilə təmin edilib. Onların öz biznesini qurmaları üçün şərait yaradılıb".
