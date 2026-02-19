Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане за год трудоустроены 5,8 тыс. лиц из уязвимой категории

    Социальная защита
    • 19 февраля, 2026
    • 10:56
    В Азербайджане за год трудоустроены 5,8 тыс. лиц из уязвимой категории

    В Азербайджане в 2025 году были трудоустроены 5800 человек из числа социально уязвимых граждан.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости Хасил Аббасов на "Инклюзивном карьерном форуме".

    По его словам, около 16% населения мира относятся к категории уязвимых лиц, и вопросам их социальной защиты и полноценного участия в жизни общества уделяется особое внимание.

    "В прошлом году в Азербайджане 5800 человек из уязвимой категории были обеспечены работой. Кроме того, 1284 семьи получили активы в рамках программы самозанятости. Для них созданы условия для открытия и развития собственного бизнеса", - отметил Аббасов.

    Госагентство занятости Хасил Аббасов трудоустройство уязвимые категории соцподдержка
    Ötən il Azərbaycanda həssas kateqoriyadan olan 5800 nəfər işlə təmin edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    11:19

    На XXV зимних Олимпийских играх сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта

    Индивидуальные
    11:19

    В Ростовской области РФ мужчина подорвал гранату при попытке его задержания

    В регионе
    11:11

    Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному тюремному заключению - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:02

    Германия сократила импорт сырой нефти из Азербайджана

    Энергетика
    10:59
    Фото

    В Баку обсудили архитектуру союзнического взаимодействия Азербайджана и Узбекистана

    Внешняя политика
    10:56

    В Азербайджане за год трудоустроены 5,8 тыс. лиц из уязвимой категории

    Социальная защита
    10:51

    Эльнара Ансари: Свыше 900 граждан из социально уязвимых групп получили услуги в Центре DOST

    Социальная защита
    10:43

    Аппарат омбудсмена выявил нарушения в интернатных гимназиях Сумгайыта

    Наука и образование
    10:37

    В Ширване на заводе "Азерсилах" произошла производственная авария

    Происшествия
    Лента новостей