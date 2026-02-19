В Азербайджане за год трудоустроены 5,8 тыс. лиц из уязвимой категории

В Азербайджане в 2025 году были трудоустроены 5800 человек из числа социально уязвимых граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости Хасил Аббасов на "Инклюзивном карьерном форуме".

По его словам, около 16% населения мира относятся к категории уязвимых лиц, и вопросам их социальной защиты и полноценного участия в жизни общества уделяется особое внимание.

"В прошлом году в Азербайджане 5800 человек из уязвимой категории были обеспечены работой. Кроме того, 1284 семьи получили активы в рамках программы самозанятости. Для них созданы условия для открытия и развития собственного бизнеса", - отметил Аббасов.