WSJ: США выводят все свои войска из Сирии
Другие страны
- 19 февраля, 2026
- 01:26
Соединенные Штаты осуществляют вывод всех своих оставшихся военнослужащих из Сирии.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По ее сведениям, США уже занимаются выводом порядка 1 тыс. оставшихся в арабской республике американских военных. Этот процесс может занять порядка двух месяцев. Отмечается, что данное решение не связано с ростом напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.
Последние новости
02:06
Завершились первые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФАФутбол
01:54
BAE Systems призвал власти Британии прояснить планы по расходам на оборонуДругие страны
01:26
WSJ: США выводят все свои войска из СирииДругие страны
01:08
Гурбан Гурбанов: "Карабах" не смог оправиться после быстрых головФутбол
00:59
Глава МИД Грузии назвала ошибкой давление ЕС на ТбилисиДругие страны
00:21
Тренер "Ньюкасла": Ответный матч с "Карабахом" будет серьезнымФутбол
00:00
Фото
В Азербайджане наступил месяц РамазанРелигия
23:53
Трамп потребовал от Стармера не отдавать контроль над Диего-Гарсия МаврикиюДругие страны
23:42
Фото
Видео