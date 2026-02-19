Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    WSJ: США выводят все свои войска из Сирии

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 01:26
    WSJ: США выводят все свои войска из Сирии

    Соединенные Штаты осуществляют вывод всех своих оставшихся военнослужащих из Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По ее сведениям, США уже занимаются выводом порядка 1 тыс. оставшихся в арабской республике американских военных. Этот процесс может занять порядка двух месяцев. Отмечается, что данное решение не связано с ростом напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.

    США вывод войск Сирия
    Ты - Король

    Последние новости

    02:06

    Завершились первые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    01:54

    BAE Systems призвал власти Британии прояснить планы по расходам на оборону

    Другие страны
    01:26

    WSJ: США выводят все свои войска из Сирии

    Другие страны
    01:08

    Гурбан Гурбанов: "Карабах" не смог оправиться после быстрых голов

    Футбол
    00:59

    Глава МИД Грузии назвала ошибкой давление ЕС на Тбилиси

    Другие страны
    00:21

    Тренер "Ньюкасла": Ответный матч с "Карабахом" будет серьезным

    Футбол
    00:00
    Фото

    В Азербайджане наступил месяц Рамазан

    Религия
    23:53

    Трамп потребовал от Стармера не отдавать контроль над Диего-Гарсия Маврикию

    Другие страны
    23:42
    Фото
    Видео

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" потерпел крупное поражение от "Ньюкасла" - ОБНОВЛЕНО 8

    Футбол
    Лента новостей