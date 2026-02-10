Azərbaycan Ukraynaya generatorlar və xilasetmə avadanlığı verib
Xarici siyasət
- 10 fevral, 2026
- 20:49
Azərbaycan Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinə generatorlar və digər zəruri avadanlıqlar verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi "Facebook" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Məlumat yenilənir...
