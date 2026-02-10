İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Ukraynaya generatorlar və xilasetmə avadanlığı verib

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 20:49
    Azərbaycan Ukraynaya generatorlar və xilasetmə avadanlığı verib

    Azərbaycan Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinə generatorlar və digər zəruri avadanlıqlar verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi "Facebook" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Məlumat yenilənir...

    Azərbaycan Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Foto
