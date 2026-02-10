Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Украина получила от Азербайджана генераторы и спасательное оборудование

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 20:44
    Украина получила от Азербайджана генераторы и спасательное оборудование

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила от Азербайджана генераторы и другое необходимое оборудование.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Украины в Азербайджане в соцсети Facebook.

    Передача была осущствлена при участии главы ГСЧС Андрея Даника и посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева.

    "Мы очень признательны за эту помощь от неравнодушных людей и организаций из Азербайджана, которая была предоставлена в рамках глобальной акции министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги "Тепло для Украины" и является очередным важным проявлением солидарности с Украиной в эти трудные времена", - подчеркнул дипломат.

    Андрей Даник также выразил искреннюю благодарность народу и правительству Азербайджана за поддержку и помощь, оказанную Украине в сложный период полномасштабной войны.

    "Искренне благодарим за эту своевременную и необходимую помощь! Предоставленное оборудование имеет чрезвычайно важное значение для ежедневной работы наших спасателей и поможет еще эффективнее защищать жизнь и безопасность граждан", - отметил глава службы.

    Стороны также обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества Украины и Азербайджана в сфере гражданской защиты и реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Azərbaycan Ukraynaya generatorlar və xilasetmə avadanlığı verib
