Украина получила от Азербайджана генераторы и спасательное оборудование

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила от Азербайджана генераторы и другое необходимое оборудование.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Украины в Азербайджане в соцсети Facebook.

Передача была осущствлена при участии главы ГСЧС Андрея Даника и посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева.

"Мы очень признательны за эту помощь от неравнодушных людей и организаций из Азербайджана, которая была предоставлена в рамках глобальной акции министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги "Тепло для Украины" и является очередным важным проявлением солидарности с Украиной в эти трудные времена", - подчеркнул дипломат.

Андрей Даник также выразил искреннюю благодарность народу и правительству Азербайджана за поддержку и помощь, оказанную Украине в сложный период полномасштабной войны.

"Искренне благодарим за эту своевременную и необходимую помощь! Предоставленное оборудование имеет чрезвычайно важное значение для ежедневной работы наших спасателей и поможет еще эффективнее защищать жизнь и безопасность граждан", - отметил глава службы.

Стороны также обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества Украины и Азербайджана в сфере гражданской защиты и реагирования на чрезвычайные ситуации.