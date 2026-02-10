Netanyahu Vaşinqtona yenidən səfər edəcək
Digər ölkələr
- 10 fevral, 2026
- 21:24
İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahunun bu həftə Vaşinqtona (ABŞ) iki günlük səfərinə baxmayaraq, onun fevralın 18-22-də planlaşdırılan səfəri qüvvədə qalır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Ehtimal olunur ki, ikinci səfər zamanı Netanyahu fevralın 19-da ABŞ Prezidenti Donald Trampın rəhbərlik etdiyi Qəzza üzrə Sülh Şurasının birinci iclasında iştirak edəcək və fevralın 22-də AIPAC (Amerika İsrail İctimai Əlaqələr Komitəsi) konfransında çıxış edəcək.
Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Netanyahu Trampla görüşmək üçün fevralın 11-də Vaşinqtona yollanacaq.
