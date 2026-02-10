İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Netanyahu Vaşinqtona yenidən səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 21:24
    Netanyahu Vaşinqtona yenidən səfər edəcək

    İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahunun bu həftə Vaşinqtona (ABŞ) iki günlük səfərinə baxmayaraq, onun fevralın 18-22-də planlaşdırılan səfəri qüvvədə qalır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Ehtimal olunur ki, ikinci səfər zamanı Netanyahu fevralın 19-da ABŞ Prezidenti Donald Trampın rəhbərlik etdiyi Qəzza üzrə Sülh Şurasının birinci iclasında iştirak edəcək və fevralın 22-də AIPAC (Amerika İsrail İctimai Əlaqələr Komitəsi) konfransında çıxış edəcək.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Netanyahu Trampla görüşmək üçün fevralın 11-də Vaşinqtona yollanacaq.

    Binyamin Netanyahu ABŞ Sülh Şurası
    Нетаньяху снова посетит Вашингтон 18 февраля

    Son xəbərlər

    21:26

    Kenan Piriç: "Neftçi"nin son 3 oyunda qapısını toxunulmaz saxlamasında komandanın ümumi payı var"

    Futbol
    21:24

    Netanyahu Vaşinqtona yenidən səfər edəcək

    Digər ölkələr
    21:14

    Şamaxıda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    21:00

    Səfirlik: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası Azərbaycanla əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    20:55

    "Neftçi" Premyer Liqada ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    20:49
    Foto

    Azərbaycan Ukraynaya generatorlar və xilasetmə avadanlığı verib

    Xarici siyasət
    20:37

    Xartiya: Azərbaycan və ABŞ Orta Dəhlizin inkişafı üçün əməkdaşlıq etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    20:30
    Foto

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının həkimi Avropa Voleybol Konfederasiyasının iclasında iştirak edib

    Komanda
    20:29

    D-8 sammiti İndoneziyada keçiriləcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti