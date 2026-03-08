Mehriban Əliyeva Azərbaycan qadınlarını təbrik edib
Daxili siyasət
- 08 mart, 2026
- 00:02
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə sosial media hesablarında paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Hər bir qadına möhkəm cansağlığı, gözəl əhvali-ruhiyyə, tükənməz sevgi, sevinc və ailə səadəti arzulayıram!".
