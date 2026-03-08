İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Mehriban Əliyeva Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

    Daxili siyasət
    • 08 mart, 2026
    • 00:02
    Mehriban Əliyeva Azərbaycan qadınlarını təbrik edib
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə sosial media hesablarında paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Hər bir qadına möhkəm cansağlığı, gözəl əhvali-ruhiyyə, tükənməz sevgi, sevinc və ailə səadəti arzulayıram!".

    Mehriban Əliyeva 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü
    Мехрибан Алиева поздравила женщин Азербайджана

    Son xəbərlər

    00:56
    Foto

    İranın Naxçıvana PUA hücumları beynəlxalq aləmdə şiddətlə qınanır - XÜLASƏ

    Xarici siyasət
    00:45
    Foto

    Almaniya və İspaniya diplomatları Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    00:21

    Şəmkirdə ölən piyadanın kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    00:02

    Mehriban Əliyeva Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Bu gün 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günüdür

    Daxili siyasət
    23:49
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ölü çərşənbədə ruhları yad etməmək müəyyən qorxular yaradır

    Daxili siyasət
    23:45

    İranın zərbələri nəticəsində Manamada yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    23:29

    Goranboyda avtomobillər toqquşub, ana və övladı xəsarət alıb

    Hadisə
    23:17
    Foto

    Antalyada cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Kuboku başlayıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti