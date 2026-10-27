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    Moratinos: Hər şeyi öz gözlərimlə gördüm, Qarabağda mədəni abidələr dağıdılmışdı

    Mədəniyyət siyasəti
    • 27 oktyabr, 2026
    • 16:10
    Moratinos: Hər şeyi öz gözlərimlə gördüm, Qarabağda mədəni abidələr dağıdılmışdı

    Münaqişələr zamanı abidələr və ibadət yerləri toxunulmaz olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibinin müavini, Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi, BMT-nin İslamofobiya ilə mübarizə üzrə xüsusi elçisi Migel Anxel Moratinos Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində baş tutan "Mədəniyyət mərkəzdə: SECURE ilə ortaq gələcəyə etibarlı yollar" adlı panel sessiyada deyib.

    M.A.Moratinos bildirib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə 2021-ci ildə baş tutan səfəri zamanı dağıntılarla yaxından tanış olub və beynəlxalq mediada çıxışı zamanı da bu barədə danışıb.

    O, Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoq istiqamətində həyata keçirdiyi təşəbbüsləri yüksək qiymətləndirdiyini vurğulayaraq Azərbaycan hökumətinə bu sahədəki fəaliyyətinə görə təşəkkür edib.

    "Müharibədən sonra mən hər şeyi öz gözlərimlə gördüm. Qarabağda mədəni abidələr dağıdılmışdı, hətta torpaqlar yandırılmışdı, məhv edilmişdi. Bütün bunları açıq şəkildə açıqlamalarımda da danışmışam. Çünki insanların ibadət yerlərinin, mədəni irsinin dağıdılması yolverilməzdir".

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) İşğaldan azad edilmiş ərazilər VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Migel Anxel Moratinos Qarabağ
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