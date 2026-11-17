"United Airlines" şirkətinin işində iri miqyaslı nasazlıq yaranıb
- 17 noyabr, 2026
- 04:08
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ABŞ-nin ən böyük aviaşirkətlərindən olan "United Airlines"in sistemlərində iri miqyaslı elektron nasazlıq baş verib, şirkət problemi həll etməyə çalışır.
"Report"un məlumatına görə, şirkət bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Biz iri miqyaslı nasazlıqdan xəbərdarıq və komandalarımız hər şeyi mümkün qədər tez bərpa etmək üçün səylə çalışırlar", - açıqlamada deyilir.
CNN xəbər verir ki, nasazlıq uçuş dispetçer sisteminə təsir edib. ABŞ Federal Aviasiya İdarəsi (FAA) vəziyyətdən xəbərdardır.
Nasazlıqlar ABŞ hava nəqliyyatının idarə edilməsi sistemindəki ən böyük nasazlıqdan bir neçə gün sonra baş verib. O zaman FAA hava nəqliyyatının idarə edilməsi mərkəzlərində rabitə çatışmazlığı səbəbindən ölkə daxilində bütün uçuşları dörd saatdan çox dayandırmışdı.
Cümə və şənbə günləri 10 000-dən çox uçuş ləğv edilib, bu, 25 ildə ölkə daxilində ən uzun müddətli uçuş fasiləsi olub. ABŞ-nin nəqliyyat naziri Şon Daffi nasazlığı marşrutlaşdırıcılarının həddindən artıq yüklənmənin öhdəsindən gələ bilmədiyi "inanılmaz dərəcədə köhnə" hava nəqliyyatı ilə izah edib.