Масштабный электронный сбой произошел в системе одного из крупнейших авиаперевозчиков США United Airlines, компания работает над устранением неполадок.

Как передает Report, компания в своем Х-аккаунте подтвердила информацию об инциденте.

"Мы осведомлены о масштабном сбое, наши команды усердно трудятся, чтобы как можно скорее все восстановить", - говорится в заявлении.

Неполадки, отмечает телекомпания CNN, повлияли на систему, связанную с отправлением авиарейсов. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) осведомлено о происходящем.

Неполадки произошли спустя всего несколько дней после крупнейшего сбоя в системе управления полетами в США. Тогда FAA более чем на четыре часа запретило все вылеты по стране из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Это стало самой продолжительной общенациональной остановкой полетов за 25 лет: в пятницу и субботу были отменены более 10 тыс. рейсов. Министр транспорта США Шон Даффи объяснил сбой "невероятно старой" системой управления воздушным движением, роутеры которой не справились с перегрузкой.