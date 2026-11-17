BVF 2027-ci ildə Ukraynanın maliyyə kəsirini açıqlayıb
- 17 noyabr, 2026
- 05:56
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Ukraynanın maliyyə kəsiri 2027-ci ildə 32-34 milyard dollar, 2028-ci ildə isə 17 milyard dollar olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu qiymətləndirmələr Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) açıqlamasında qeyd olunub.
Kiyevə dörd illik dəstək proqramının icrasının ikinci və üçüncü icmalının nəticələrinə əsasən ümumi həcmi 8,1 milyard dollar təşkil edir.
Sənəddə bildirilir ki, BVF və Kiyev hakimiyyəti Ukraynanı dəstəkləmək və əlavə maliyyələşmə ehtiyaclarını ödəmək üçün maliyyələşdirmə zəmanətlərini təmin etmək üçün beynəlxalq tərəfdaşlarla işləyir. Fond mütəxəssisləri hesab edirlər ki, bu ehtiyaclar müharibənin müddətinin gözlənilən artımı səbəbindən yaranacaq və onların fikrincə, bu, 2027-ci il ərzində davam edəcək.
"BVF əməkdaşları qalan maliyyələşdirmə çatışmazlığının (Ukrayna üçün) 2027-ci ildə 32-34 milyard dollar, 2028-ci ildə isə 17 milyard dollar olacağını təxmin edirlər", - açıqlamada bildirilir.
Bundan əlavə, Ukraynanın ÜDM-nin 2026-cı ilin sonuna qədər 0,5 %, 2027-ci ilin sonuna qədər isə 1 % azalacağı gözlənilir.