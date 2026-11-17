Hörmüz boğazında tankerə hücum olub, yanğın baş verib
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2026
- 02:48
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Xəsab şəhərindən 7 dəniz mili şimalda, Oman sahillərində Hörmüz boğazından keçən tankerə hücum edilib.
"Report"un Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsinə (UKMTO) istinadən məlumatına görə, hadisə barədə üçüncü tərəfdən bildirilib.
Hücum nəticəsində gəminin hərəkəti dayanıb və mühərrik otağında yanğın baş verib. Bütün heyət üzvləri təhlükəsizdir.
Gəmiyə vurulan ziyanın miqyası və ətraf mühitə dəyən mümkün ziyan hələ müəyyən edilməyib.
UKMTO gəmiləri ərazidən daha ehtiyatla keçməyə və hər hansı şübhəli fəaliyyət barədə məlumat verməyə çağırıb.
Hadisənin səbəbi araşdırılır.
Son xəbərlər
04:08
"United Airlines" şirkətinin işində iri miqyaslı nasazlıq yaranıbDigər ölkələr
03:36
Pentaqon Yaxın Şərqdə 20-dən çox gəmi cəmləşdiribDigər ölkələr
03:27
FTB ABŞ-də hava əlaqəsinə mane olan avadanlıqları müsadirə edibDigər ölkələr
02:48
Hörmüz boğazında tankerə hücum olub, yanğın baş veribDigər ölkələr
02:15
Peskov: Putin, Tramp və Si Cinpinin görüşünün bir hissəsi mediaya açıq olacaqRegion
01:39
Millətlər Liqası: Almaniya Niderlandı, İsveçrə Şotlandiyanı darmadağın edibFutbol
01:22
ABŞ-nin ən böyük bankları kütləvi texniki nasazlıqla üzləşibDigər ölkələr
00:56
Lənkəranda qaz xətti zədələnib, bir sıra kəndlər qazsız qalıbEnergetika
00:30
Fidan: Qara dənizlə taxıl tədarükü ilə bağlı Rusiya və Avropayla danışıqlar aparırıqRegion