В Ормузском проливе атаковали танкер, на борту вспыхнул пожар
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 01:54
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У побережья Омана, в 7 морских милях к северу от города Хасаб, произошло нападение на танкер, следовавший через Ормузский пролив.
Как сообщает Report со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), информация об инциденте поступила от третьей стороны.
В результате атаки судно потеряло ход, в машинном отделении начался пожар. Все члены экипажа находятся в безопасности.
Масштаб повреждений судна и возможный ущерб окружающей среде пока не установлены.
UKMTO призвало суда проходить через этот район с повышенной осторожностью и сообщать о любых подозрительных действиях. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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