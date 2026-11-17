Дефицит финансирования Украины в 2027 году составит $32-34 млрд, а в 2028 году - $17 млрд.

Как передает Report, такие оценки приводятся в заявлении Международного валютного фонда (МВФ).

Оно распространено по итогам второго и третьего обзора выполнения рассчитанной на четыре года программы поддержки Киева в общем объеме $8,1 млрд.

Из документа следует, что МВФ и украинские власти взаимодействуют с международными партнерами для получения гарантий финансирования в целях поддержки Украины и покрытия дополнительных финансовых потребностей. Эксперты фонда считают, что эти потребности возникнут в силу ожидаемого увеличения продолжительности войны, которая, по их мнению, "продлится весь 2027 год".

"По оценкам сотрудников МВФ, остаточный дефицит финансирования [Украины] составит $32-34 млрд в 2027 году и $17 млрд в 2028 году", - говорится в заявлении.

Из него также следует, что ВВП Украины сократится на 0,5% по итогам 2026 года и на 1% - по итогам 2027 года.