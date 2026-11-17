Группировка американских ВМС на Ближнем Востоке вблизи Ирана превысила 20 боевых кораблей с учетом прибывшей накануне в регион третьей авианосной ударной группы.

Как передает Report, об этом сообщила информационная служба Военно-морского института США.

В районе Аравийского моря к юго-востоку от Ирана в настоящее время на боевом дежурстве находятся три авианосца - USS George Washington, USS George Bush и USS Theodore Roosevelt. На каждом из них базируется по 48 боевых истребителей.

Вместе с ними вблизи Ирана размещены крейсер, 13 ракетных эсминцев, беспилотный разведывательный корабль и экспедиционная морская база USS Miguel Keith.

Также два эсминца ВМС США находятся в Красном море и еще три больших десантных корабля с морской пехотой на борту и эсминец - в Индийском океане.

Кроме того, четыре эсминца выполняют оперативные задачи в восточной части Средиземного моря.