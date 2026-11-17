CNN: Иран готовит атаки на членов администрации Трампа в Вашингтоне
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 03:50
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Американская разведка располагает информацией о том, что Иран разрабатывает возможные планы нападения на высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне с применением химического оружия или "грязной бомбы".
Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN.
Предполагаемые планы, говорится в материале, включают конкретные места и потенциальные цели, в связи с чем американские власти прорабатывают меры реагирования на возможные угрозы.
При этом официальные лица подчеркивают, что доказательств подготовки неминуемого нападения нет. В Белом доме также заявили об отсутствии достоверных угроз безопасности на территории США.
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