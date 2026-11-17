Американская разведка располагает информацией о том, что Иран разрабатывает возможные планы нападения на высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне с применением химического оружия или "грязной бомбы".

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN.

Предполагаемые планы, говорится в материале, включают конкретные места и потенциальные цели, в связи с чем американские власти прорабатывают меры реагирования на возможные угрозы.

При этом официальные лица подчеркивают, что доказательств подготовки неминуемого нападения нет. В Белом доме также заявили об отсутствии достоверных угроз безопасности на территории США.