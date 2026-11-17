Лига наций УЕФА: Германия разгромила Нидерланды, Швейцария - Шотландию
- 17 ноября, 2026
- 01:39
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В Лиге наций УЕФА прошли очередные матчи 6-го тура группового этапа.
Как сообщает Report, в лигах A, B, C и D было проведено 10 встреч.
Во 2-й группе Лиги А Германия разгромила Нидерланды, а в 1-й группе Лиги В Швейцария - Шотландию.
Лига наций УЕФА
Групповой этап
VI тур
Лига A
2-я группа
Германия - Нидерланды 5:0
Греция - Сербия 1:0
Очки: Германия - 11, Нидерланды - 11, Греция - 11, Сербия - 0.
Лига B
1-я группа
Швейцария - Шотландия 4:0
Северная Македония - Словения 0:3
Очки: Швейцария - 16, Словения - 11, Шотландия - 7, Северная Македония - 0.
Лига C
3-я группа
Фарерские острова - Молдова 1:0
Казахстан - Словакия 2:2
Очки: Словакия - 12, Фарерские острова - 8, Молдова - 7, Казахстан - 3.
4-я группа
Исландия - Люксембург 3:0
Эстония - Болгария 2:1
Очки: Исландия - 14, Эстония - 12, Болгария - 4, Люксембург - 3.
Лига D
1-я группа
Гибралтар - Мальта 1:1
Очки: Мальта - 8, Андорра - 4, Гибралтар - 3.
2-я группа
Литва - Лихтенштейн 2:1
Очки: Азербайджан - 8, Литва - 7, Лихтенштейн - 1.