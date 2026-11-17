В Лиге наций УЕФА прошли очередные матчи 6-го тура группового этапа.

Как сообщает Report, в лигах A, B, C и D было проведено 10 встреч.

Во 2-й группе Лиги А Германия разгромила Нидерланды, а в 1-й группе Лиги В Швейцария - Шотландию.

Лига наций УЕФА

Групповой этап

VI тур

Лига A

2-я группа

Германия - Нидерланды 5:0

Греция - Сербия 1:0

Очки: Германия - 11, Нидерланды - 11, Греция - 11, Сербия - 0.

Лига B

1-я группа

Швейцария - Шотландия 4:0

Северная Македония - Словения 0:3

Очки: Швейцария - 16, Словения - 11, Шотландия - 7, Северная Македония - 0.

Лига C

3-я группа

Фарерские острова - Молдова 1:0

Казахстан - Словакия 2:2

Очки: Словакия - 12, Фарерские острова - 8, Молдова - 7, Казахстан - 3.

4-я группа

Исландия - Люксембург 3:0

Эстония - Болгария 2:1

Очки: Исландия - 14, Эстония - 12, Болгария - 4, Люксембург - 3.

Лига D

1-я группа

Гибралтар - Мальта 1:1

Очки: Мальта - 8, Андорра - 4, Гибралтар - 3.

2-я группа

Литва - Лихтенштейн 2:1

Очки: Азербайджан - 8, Литва - 7, Лихтенштейн - 1.