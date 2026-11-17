Millətlər Liqası: Almaniya Niderlandı, İsveçrə Şotlandiyanı darmadağın edib
- 17 noyabr, 2026
- 01:39
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində VI turun növbəti oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A, B, C və D liqalarında ümumilikdə 10 qarşılaşma baş tutub.
A Liqasının 2-ci qrupunda Almaniya millisi Niderlandı darmadağın edib, Yunanıstan seçməsi isə Serbiyaya minimal hesabla qalib gəlib.
Azərbaycan millisinin yer aldığı D Liqasının 2-ci qupunda Lixtenşteyn millisi evdə Litva ilə qarşılaşıb.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
VI tur
A Liqası
2-ci qrup
23:45. Almaniya – Niderland – 5:0
23:45. Yunanıstan – Serbiya – 1:0
Xal durumu: Niderland - 11, Yunanıstan - 11, Almaniya - 11, Serbiya - 0.
B Liqası
1-ci qrup
23:45. İsveçrə - Şotlandiya – 4:0
23:45. Şimali Makedoniya – Sloveniya – 0:3
Xal durumu: İsveçrə - 16, Sloveniya - 10, Şotlandiya - 7, Şimali Makedoniya - 0.
C Liqası
3-cü qrup
19:00. Farer adaları – Moldova – 1:0
19:00. Qazaxıstan – Slovakiya – 2:2
Xal durumu: Slovakiya - 12, Moldova - 7, Farer Adaları - 8, Qazaxıstan - 3.
4-cü qrup
21:00. İslandiya – Lüksemburq -3:0
21:00. Estoniya – Bolqarıstan – 2:1
Xal durumu: İslandiya - 14, Estoniya - 12, Bolqarıstan - 4, Lüksemburaq - 3.
D Liqası
1-ci qrup
23:45. Cəbəllüttariq – Malta -1:1
Xal durumu: Malta - 8, Andorra - 4, Cəbəllütariq - 3.
2-ci qrup
21:00. Litva – Lixtenşteyn – 2:1
Xal durumu: Azərbaycan - 8, Litva - 7, Lixtenşteyn - 1.