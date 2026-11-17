Федеральное бюро расследований (ФБР) забрало на проверку часть оборудования, неполадки в котором привели к масштабному сбою авиасообщения в США на прошлой неделе, и намерено воссоздать на ней условия, при которых произошел инцидент.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

"Что-то пошло не так с этим маршрутизатором, который посылал множество сигналов в систему и перегрузил ее. По сути Федеральное авиационное управление само устроило себе DDoS атаку, и сейчас ФБР забрало часть оборудования и собирается воспроизвести это", - сказал журналист Эван Перес в эфире телеканала.

Он добавил, что следователи также изучают аспект выбора времени, в которое было решено менять оборудование.

"Одним из ключевых вопросов, который все исследуют, это зачем было менять оборудование в пятницу днем - пиковое время для путешествий в США", - отметил Перес.

Федеральное управление гражданской авиации США 13 ноября более чем на четыре часа запретило все вылеты по стране из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Это стало самой продолжительной общенациональной остановкой полетов за 25 лет: 13 и 14 ноября были отменены более 10 тыс. рейсов. Министр транспорта США Шон Даффи объяснил сбой "невероятно старой" системой управления воздушным движением, роутеры которой не справились с перегрузкой.