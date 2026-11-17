FTB ABŞ-də hava əlaqəsinə mane olan avadanlıqları müsadirə edib
- 17 noyabr, 2026
- 03:27
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Federal Təhqiqat Bürosu (FTB) ötən həftə ABŞ-də hava əlaqəsində iri miqyaslı nasazlığa səbəb olan bəzi avadanlıqları yoxlama üçün götürüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə CNN xəbər verib.
"Bu routerdə nəsə səhv baş verib, sistemə çoxsaylı siqnallar göndərir və onu həddindən artıq yükləyirdi. Əslində, Federal Aviasiya Administrasiyası özünə DDoS hücumu edib və indi FTB bəzi avadanlıqları ələ keçirib və yenidən yaratmağı planlaşdırır", - jurnalist Evan Perez telekanalın efirində bildirib.
O əlavə edib ki, müstəntiqlər həmçinin avadanlığın dəyişdirilməsinin vaxtını araşdırırlar.
"Hər kəsin araşdırdığı əsas məsələlərdən biri avadanlığın niyə cümə günü günortadan sonra - ABŞ-də pik səyahət vaxtı ilə dəyişdirilməsidir", - Perez qeyd edib.
Noyabrın 13-də ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyası hava nəqliyyatının idarə edilməsi mərkəzlərində rabitə çatışmazlığı səbəbindən ölkə daxilində bütün uçuşları dörd saatdan çox dayandırıb. Bu, 25 ildə uçuşların ölkə miqyasında ən uzun müddətli dayandırılması demək idi, 13, 14 noyabrda 10 mindən çox uçuş ləğv edilib. ABŞ-nin nəqliyyat naziri Şon Daffi, qəzanı marşrutlaşdırıcılarının həddindən artıq yüklənmənin öhdəsindən gələ bilmədiyi "inanılmaz dərəcədə köhnəlmiş" hava nəqliyyatının idarəetmə sistemi ilə əlaqələndirib.