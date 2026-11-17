Великобритания на следующей неделе начнет переговоры с ЕС о перезаключении сделки о Brexit на более выгодных условиях.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернем на традиционном банкете, который ежегодно организует лорд-мэр лондонского Сити.

"Это будет означать внесение законопроекта в парламент на следующей неделе, - сказал премьер. - Это демонстрирует наш новый подход. Не конфронтационный, без сжигания мостов. Напротив, конструктивный и позитивный, чтобы достичь решения, выгодного как Великобритании, так и ЕС".

Он заверил, что переговоры с Брюсселем не будут противоречить предвыборной программе правительства и обозначенным в ней красным линиям. Ранее правящая Лейбористская партия пообещала как минимум до следующих выборов в парламент, запланированных на 2029 год, не поднимать тему возвращения к единому рынку, таможенному союзу или свободе передвижения с ЕС.

Саммит Великобритания - ЕС запланирован на 20 ноября. По данным Sky News, на этих переговорах в Брюсселе Бернем намерен добиться заключения небольших соглашений в таких областях, как продовольствие, торговля квотами на выброс парниковых газов и передвижение молодежи.