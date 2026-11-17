Britaniya Aİ ilə "Brexit" müqaviləsinin şərtlərini yaxşılaşdırmaq niyyətindədir
- 17 noyabr, 2026
- 05:02
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Böyük Britaniya gələn həftə "Brexit" müqaviləsini daha əlverişli şərtlərlə yenidən müzakirə etmək üçün Aİ ilə danışıqlara başlayacaq.
"Report"un "Sky News"a istinadən məlumatına görə, Baş nazir Endi Börnhem bunu London Sitinin Lord Meri tərəfindən hər il keçirilən ənənəvi ziyafətdə açıqlayıb.
"Bu, qanun layihəsinin gələn həftə parlamentə təqdim edilməsi demək olacaq. Bu, bizim yeni yanaşmamızı nümayiş etdirir. Qarşıdurma deyil, körpüləri yandırmaq deyil. Əksinə, həm Böyük Britaniya, həm də Aİ üçün faydalı olan həll yoluna nail olmaq üçün konstruktiv və müsbətdir", - Baş nazir bildirib.
O, Brüssel ilə danışıqların hökumətin seçki platforması və orada göstərilən qırmızı xətlərlə ziddiyyət təşkil etməyəcəyinə əmin edib. Hakim Leyboristlər Partiyası əvvəllər ən azı 2029-cu ilə planlaşdırılan növbəti parlament seçkilərinə qədər vahid bazara, gömrük ittifaqına və ya Aİ ilə sərbəst hərəkət məsələsini qaldırmayacağına söz verib.
Böyük Britaniya-Aİ sammiti 20 noyabrda keçiriləcək. "Sky News"un məlumatına görə, Börnhem Brüsseldə keçiriləcək danışıqlarda qida, emissiya ticarəti və digər sahələrdə kiçik razılaşmalar əldə etmək niyyətindədir.