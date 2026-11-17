Vens: ABŞ İranla müharibənin iki il davam etməsinə imkan verməyəcək
- 17 noyabr, 2026
- 05:28
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İranla müharibə Vaşinqton üçün daha bir uzunmüddətli münaqişə olmayacaq; Amerika hakimiyyəti bu qarşıdurmanın daha iki il davam etməsinə imkan verməyəcək.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens bu barədə "Fox News"a müsahibəsində deyib.
"Biz Amerika xalqına daha sonsuz müharibələrdə iştirak etməyəcəyimizi dedik. Bəli, Prezident (Donald Tramp) (Tehranın-red) nüvə proqramını məhv etməyi zəruri sayır, İranın nüvə proqramı ABŞ üçün təhlükə yaradır. Lakin biz bu (İranla münaqişənin - red.) 10 və ya 15 il, hətta açığı, iki il (ABŞ) üçün öhdəliyə çevrilməsinə imkan verməyəcəyik", - o deyib.
Vensin sözlərinə görə, ABŞ orada əbədi olaraq qalmayacaq"
"Biz bunu etməyəcəyimizə söz vermişdik. Mən tamamilə əminəm ki, Prezident bizi bundan əla nəticələrlə çıxaracaq", - vitse-prezident əlavə edib.