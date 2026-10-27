Моратинос рассказал об увиденных разрушениях памятников культуры в Карабахе

Памятники и места поклонения должны оставаться неприкосновенными во время конфликтов.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель Альянса цивилизаций, специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Моратинос рассказал, что во время поездки на освобожденные территории в 2021 году близко ознакомился с разрушениями и говорил об этом в своих выступлениях в международных медиа.

Он высоко оценил инициативы Азербайджана в сфере межкультурного диалога и поблагодарил правительство страны за деятельность в этом направлении.

"После войны я все увидел своими глазами. В Карабахе были разрушены культурные памятники, были сожжены даже земли. Обо всем этом я открыто говорил в своих заявлениях. Потому что разрушение мест поклонения людей и культурного наследия недопустимо", - сказал он.