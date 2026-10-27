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    Моратинос рассказал об увиденных разрушениях памятников культуры в Карабахе

    Kультурная политика
    • 27 октября, 2026
    • 16:52
    Моратинос рассказал об увиденных разрушениях памятников культуры в Карабахе

    Памятники и места поклонения должны оставаться неприкосновенными во время конфликтов.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель Альянса цивилизаций, специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    Моратинос рассказал, что во время поездки на освобожденные территории в 2021 году близко ознакомился с разрушениями и говорил об этом в своих выступлениях в международных медиа.

    Он высоко оценил инициативы Азербайджана в сфере межкультурного диалога и поблагодарил правительство страны за деятельность в этом направлении.

    "После войны я все увидел своими глазами. В Карабахе были разрушены культурные памятники, были сожжены даже земли. Обо всем этом я открыто говорил в своих заявлениях. Потому что разрушение мест поклонения людей и культурного наследия недопустимо", - сказал он.

    Мигель Анхель Моратинос Альянс цивилизаций ООН VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Moratinos: Hər şeyi öz gözlərimlə gördüm, Qarabağda mədəni abidələr dağıdılmışdı
    Moratinos talks on destruction of cultural monuments he witnessed in Azerbaijan's Garabagh
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