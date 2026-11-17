Первая группа персонала миссии ООН покинула Западную Сахару
- 17 ноября, 2026
- 06:13
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Первая группа персонала Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) покинула регион.
Об этом Report сообщает со ссылкой на марокканское издание Hespress.
В конце октября Совет Безопасности организации не смог продлить мандат миссии.
Вывод сотрудников, отмечает газета, начался в понедельник вечером через аэропорт имени Хасана I в городе Эль-Аюн. Процесс будет продолжаться в ближайшие дни поэтапно.
Миротворческая миссия ООН в Западной Сахаре продолжалась 35 лет - с момента заключения соглашения о прекращении огня между Марокко и поддерживаемым Алжиром движением "Фронт Полисарио" в 1991 году.
Миссия контролировала соблюдение перемирия и занималась организацией референдума о самоопределении региона. Однако он так и не состоялся из-за многолетних споров сторон о списках избирателей.