Первая группа персонала Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) покинула регион.

Об этом Report сообщает со ссылкой на марокканское издание Hespress.

В конце октября Совет Безопасности организации не смог продлить мандат миссии.

Вывод сотрудников, отмечает газета, начался в понедельник вечером через аэропорт имени Хасана I в городе Эль-Аюн. Процесс будет продолжаться в ближайшие дни поэтапно.

Миротворческая миссия ООН в Западной Сахаре продолжалась 35 лет - с момента заключения соглашения о прекращении огня между Марокко и поддерживаемым Алжиром движением "Фронт Полисарио" в 1991 году.

Миссия контролировала соблюдение перемирия и занималась организацией референдума о самоопределении региона. Однако он так и не состоялся из-за многолетних споров сторон о списках избирателей.