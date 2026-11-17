Три человека погибли в результате крушения самолета в районе северной части национального парка Гранд-Каньон в американском штате Аризона.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщила пресс-служба национального парка.

Обломки воздушного судна обнаружили сотрудники Национальной парковой службы около 10:15 по местному (21:15 по бакинскому) времени 16 ноября. Выживших нет.

Сообщение о пропаже самолета, на борту которого находились три человека, поступило в экстренные службы ранее в тот же день.

Обстоятельства авиакатастрофы не уточняются.