При крушении самолета в США погибли три человека
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 05:45
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Три человека погибли в результате крушения самолета в районе северной части национального парка Гранд-Каньон в американском штате Аризона.
Как передает Report, об этом в Facebook сообщила пресс-служба национального парка.
Обломки воздушного судна обнаружили сотрудники Национальной парковой службы около 10:15 по местному (21:15 по бакинскому) времени 16 ноября. Выживших нет.
Сообщение о пропаже самолета, на борту которого находились три человека, поступило в экстренные службы ранее в тот же день.
Обстоятельства авиакатастрофы не уточняются.
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