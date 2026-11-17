В рамках программы "Великое возвращение", реализуемой по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в город Ходжавенд и село Гузейхырман района, в село Солтанлы Джебраильского района и село Джахангирбейли Зангиланского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

На данном этапе в Ходжавенд возвращаются 36 семей (140 человек), в село Гузейхырман - 12 семей (45 человек), в Солтанлы - 17 семей (74 человека), в Джахангирбейли - 18 семей (74 человека).

В результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.