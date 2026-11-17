Бывшая вынужденная переселенка Айнур Гасанова в преддверии возвращения в родное село Джахангирбейли Зангиланского района поделилась своими впечатлениями.

В беседе с корреспондентом Report женщина выразила чувство радости от возвращения на родную землю, отметив, что с трудом может сдерживать эмоции.

По ее словам, она покинула село в шестилетнем возрасте, а теперь, в 40 лет, возвращается туда вместе с мужем и двумя детьми.

А. Гасанова также выразила благодарность президенту Азербайджана и ветеранам войны за возможность вернуться на родину, пожелав упокоения душ шехидов.