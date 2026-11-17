Жительница Зангилана: От волнения не могу выразить свою радость
Внутренняя политика
- 17 ноября, 2026
- 06:49
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Бывшая вынужденная переселенка Айнур Гасанова в преддверии возвращения в родное село Джахангирбейли Зангиланского района поделилась своими впечатлениями.
В беседе с корреспондентом Report женщина выразила чувство радости от возвращения на родную землю, отметив, что с трудом может сдерживать эмоции.
По ее словам, она покинула село в шестилетнем возрасте, а теперь, в 40 лет, возвращается туда вместе с мужем и двумя детьми.
А. Гасанова также выразила благодарность президенту Азербайджана и ветеранам войны за возможность вернуться на родину, пожелав упокоения душ шехидов.
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