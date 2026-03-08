First Vice-President Mehriban Aliyeva congratulated Azerbaijani women on International Women"s Day
Domestic policy
- 08 March, 2026
- 01:41
First Vice-President of the Republic of Azerbaijan Mehriban Aliyeva shared a post on her social media accounts on the occasion of March 8 – International Women's Day.
The post reads: "I wish every woman robust health, a wonderful mood, inexhaustible love, joy, and family happiness!"
Latest News
01:46
Azerbaijan highly appreciates State Department's statement regarding Iran's drone attacksForeign policy
01:41
First Vice-President Mehriban Aliyeva congratulated Azerbaijani women on International Women"s DayDomestic policy
23:44
President Ilham Aliyev shares post on International Women's DayDomestic policy
23:42
Orbán: Hungary ready to provide any necessary assistance to AzerbaijanForeign policy
23:39
United States condemns Iranian drone attack on AzerbaijanForeign policy
23:17
Iran's Miscalculation: Why the Drone Strike on Azerbaijan BackfiredForeign policy
21:29
OTS Foreign Ministers Council issues joint on recent developments in Middle EastOther
20:59
Azerbaijani, Uzbek FMs discuss Middle East escalationForeign policy
20:52