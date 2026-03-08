Ilham Aliyev Drone attack on Nakhchivan airport WUF13 US and Israel Operation Against Iran
    First Vice-President Mehriban Aliyeva congratulated Azerbaijani women on International Women"s Day

    Domestic policy
    • 08 March, 2026
    • 01:41
    First Vice-President Mehriban Aliyeva congratulated Azerbaijani women on International Womens Day

    First Vice-President of the Republic of Azerbaijan Mehriban Aliyeva shared a post on her social media accounts on the occasion of March 8 – International Women's Day.

    The post reads: "I wish every woman robust health, a wonderful mood, inexhaustible love, joy, and family happiness!"

    Mehriban Aliyeva
    Mehriban Əliyeva Azərbaycan qadınlarını təbrik edib
    Мехрибан Алиева поздравила женщин Азербайджана

