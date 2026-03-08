Мехрибан Алиева поздравила женщин Азербайджана
Внутренняя политика
- 08 марта, 2026
- 00:30
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева опубликовала поздравление по случаю 8 Марта - Международного женского дня на своих страницах в социальных сетях.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Каждой женщине желаю крепкого здоровья, прекрасного настроения, неиссякаемой любви, радости и семейного счастья!".
