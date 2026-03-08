Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Мехрибан Алиева поздравила женщин Азербайджана

    Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева опубликовала поздравление по случаю 8 Марта - Международного женского дня на своих страницах в социальных сетях.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Каждой женщине желаю крепкого здоровья, прекрасного настроения, неиссякаемой любви, радости и семейного счастья!".

    Mehriban Əliyeva Azərbaycan qadınlarını təbrik edib
