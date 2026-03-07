İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Şəmkirdə avtomobil qadın piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 07 mart, 2026
    • 23:18
    Şəmkir rayonu ərazisində qadın piyadanı avtomobil vurub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, nəticədə piyada aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.

    Onun kimliyi dəqiqləşdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Шамкире автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода

