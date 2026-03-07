Şəmkirdə avtomobil qadın piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 07 mart, 2026
- 23:18
Şəmkir rayonu ərazisində qadın piyadanı avtomobil vurub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, nəticədə piyada aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.
Onun kimliyi dəqiqləşdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
