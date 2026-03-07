Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Шамкире автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода

    Происшествия
    • 07 марта, 2026
    • 23:35
    В Шамкире автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода

    На территории Шамкирского района автомобиль совершил наезд на женщину-пешехода.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате пешеход скончалась от полученных травм.

    Ее личность уточняется. По данному факту проводится расследование.

    Шамкир автомобиль наезд на пешеходов летальный исход
    Şəmkirdə avtomobil qadın piyadanı vuraraq öldürüb
    Ты - Король

    Последние новости

    00:00

    Сегодня 8 марта - Международный женский день

    Внутренняя политика
    23:44

    Глава МИД Испании: Наши дипломаты успешно эвакуированы из Ирана через Азербайджан

    Другие страны
    23:35

    В Шамкире автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода

    Происшествия
    23:30
    Фото

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали в Австрии еще две медали

    Командные
    23:28

    В Дубае при падении обломков дрона на автомобиль погиб один человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:23

    В Москве произошло ДТП с участием автомобиля посольства Азербайджана

    Происшествия
    23:13

    Глава МИД Турции: Мы приветствуем шаги Баку и Еревана на пути к миру

    В регионе
    22:57

    Просчет Ирана: почему удар беспилотниками по Азербайджану обернулся против Тегерана

    Внешняя политика
    22:48

    Экс-глава Администрации президента Грузии осудил иранские удары по Азербайджану

    В регионе
    Лента новостей