В Шамкире автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода
Происшествия
- 07 марта, 2026
- 23:35
На территории Шамкирского района автомобиль совершил наезд на женщину-пешехода.
Как сообщает западное бюро Report, в результате пешеход скончалась от полученных травм.
Ее личность уточняется. По данному факту проводится расследование.
