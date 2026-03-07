İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 23:45
    İranın zərbələri nəticəsində Manamada yanğın baş verib

    İranın Bəhreynin paytaxtı Manamaya endirdiyi zərbələr nəticəsində yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın Daxili İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "İranın təcavüzü nəticəsində Manamada yanğın baş verib, bir evə və onun yaxınlığındakı bir neçə binaya maddi ziyan dəyib", - açıqlamada deyilir.

    Qurumun məlumatına görə, mülki müdafiə xidməti yanğının söndürülməsi ilə məşğuldur.

    İranın hücumu Bəhreyn Manama yanğın
    В Манаме из-за иранских ударов произошел пожар

