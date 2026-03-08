Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Almaniya və Çexiyada beynəlxalq turnirlərdə iştirak edəcəklər
Fərdi
- 08 mart, 2026
- 11:15
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri martın 9-dan 15-dək Almaniyanın Berlin və Çexiyanın Havirov şəhərlərində keçiriləcək "WTT Youth Contender" turnirlərində iştirak edəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, yarışlarda gənclərdən ibarət seçmə komandaların baş məşqçiləri Elnur Hidayətzadə və Ramin Cəfərovun rəhbərliyi ilə 6 idmançı qüvvəsini sınayacaq.
Onur Quluzadə, Ələkbər Mirzəliyev və Cəfər Almədədli oğlanların, Yağmur Məmmədli, Mehin Mirzəbalayeva və Yasəmən Həbibova qızların yarışında mübarizə aparacaqlar.
Qeyd edək ki, turnirlər U-17, U-15, U-13 və U-11 yaş dərəcələri üzrə keçiriləcək.
