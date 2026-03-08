İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Xətai Sənət Mərkəzində "Milli-mənəvi dəyərlərimiz" adlı incəsənət sərgisi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 08 mart, 2026
    • 11:06
    Xətai Sənət Mərkəzində Milli-mənəvi dəyərlərimiz adlı incəsənət sərgisi keçirilib

    Xətai Sənət Mərkəzində rəssam və modelyer-dizayner Lalə Cəbrayılovanın təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə "Milli-mənəvi dəyərlərimiz" adlı incəsənət sərgisi və moda nümayişi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, layihənin müəllifi və təşkilatçısı Lalə Cəbrayılova tərəfindən ərsəyə gətirilən bu tədbirin əsas məqsədi Azərbaycan xalqının zəngin milli-mənəvi dəyərlərini incəsənət vasitəsilə təqdim etmək, yaradıcı insanlara dəstək olmaq və milli irsin təbliğinə töhfə verməkdir.

    Tədbir Azərbaycanın Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Açılış zamanı qeyd olunub ki, milli-mənəvi dəyərlər hər bir xalqın kimliyini formalaşdıran, onun tarixini və mədəniyyətini yaşadan ən mühüm amillərdəndir.

    Tədbir çərçivəsində həm tanınmış, həm də gənc rəssamların milli mövzuda hazırladıqları rəsm əsərləri sərgilənib. Bununla yanaşı, modelyerlərin milli motivlərdən ilhamlanaraq hazırladıqları geyim kolleksiyalarının nümayişi keçirilib. Nümayiş olunan kolleksiyalar Azərbaycan mədəniyyətinin estetik xüsusiyyətlərini, milli ornamentləri və ənənəvi elementləri özündə əks etdirib.

    Layihənin təşkilatçısı Lalə Cəbrayılova çıxışında belə tədbirlərin keçirilməsinin milli-mənəvi irsin qorunması və gənc istedadların tanıdılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.

    Sərgidə təqdim olunan əsərləri qiymətləndirmək üçün müstəqil münsiflər heyəti fəaliyyət göstərib. Münsiflər heyətinin tərkibində Xətai Sənət Mərkəzinin direktor müavini Nəzakət Əvəzova, "Turban Moda" brendinin rəhbəri modelyer Validə Hüseynova, rəssam Mina Məmmədova və Elm və Tədris Mərkəzinin direktoru Nuranə Fətullayeva yer alıblar.

    Sərgi çərçivəsində keçirilən müsabiqənin nəticələrinə əsasən, rəssamlar iki yaş kateqoriyası üzrə qiymətləndirilib.

    Böyük yaş kateqoriyası üzrə qaliblər:

    III yer – Babayeva Rəmziyyə

    II yer – Ayşən Qasımova

    I yer – Vahidova Leyla

    Kiçik yaş kateqoriyası üzrə qaliblər:

    III yer – Əsnad Həşimova

    II yer – Bayramlı Yeganə

    I yer – Orucova Mehrin

    Modelyerlər arasında keçirilən müsabiqənin nəticələrinə əsasən, qaliblər aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilib:

    III yer – Naibə Mirzəliyeva

    II yer – Nuranə Həsənova

    I yer – Xəyalə Məsimova

    Sonda qaliblərə və bütün iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub. Təqdimat mərasimi layihənin müəllifi və təşkilatçısı Lalə Cəbrayılovanın iştirakı ilə həyata keçirilib.

    Tədbirin sonunda bildirilib ki, Lalə Cəbrayılovanın təşəbbüsü ilə təşkil olunan bu layihə milli-mənəvi dəyərlərin incəsənət vasitəsilə təbliği, yaradıcı insanların dəstəklənməsi və Azərbaycan mədəniyyətinin geniş auditoriyaya təqdim olunması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

