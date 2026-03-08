İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Küveytin sərhəd idarəsinin iki zabiti həlak olub

    Digər ölkələr
    • 08 mart, 2026
    • 10:09
    Küveytin sərhəd idarəsinin iki zabiti həlak olub

    Küveytin Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Quru Sərhədlərin Mühafizəsi İdarəsinin iki zabitinin həlak olduğunu açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, idarənin məlumatını KUNA yayıb.

    Məlumata görə, iki zabit təhlükəsizliyin təmin edilməsi vəzifələri çərçivəsində xidməti borcunu yerinə yetirərkən həlak olub.

    DİN onların ölüm səbəbləri barədə digər təfərrüatları açıqlamır.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail hava zərbələri ilə İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. Hücum nəticəsində İranın ali rəhbəri Əli Xamenei həmin gün səhər öldürülüb, lakin İranda bu məlumat yalnız martın 1-də təsdiqlənib. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsraildəki obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı barədə bəyanat verib. Həmçinin ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı bazaları zərbələrə məruz qalıb.

    Küveyt iki zabitin ölümü İrana aviazərbə ABŞ-İsrail hücumları
    МВД Кувейта сообщило о гибели двух офицеров пограничного управления

    Son xəbərlər

    10:17

    ABŞ və İsrail İsfahana zərbə endirib, 11 nəfər həlak olub

    Region
    10:09

    Küveytin sərhəd idarəsinin iki zabiti həlak olub

    Digər ölkələr
    09:36

    "Formula 1" üzrə Avstraliya Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib

    Formula 1
    09:34

    NYT: İran İsfahandakı obyektin dağıntıları altından zənginləşdirilmiş uran çıxara bilər

    Digər ölkələr
    09:05

    Premyer Liqa: Bu gün "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı, "Şamaxı" "İmişli"ni qəbul edəcək

    Futbol
    08:50

    Van İ: Tramp Pekinin əsas tərəfdaşlarını hədəf aldığı üçün ABŞ ilə danışıqlar çox vacibdir

    Digər ölkələr
    08:33

    Küveytdəki Sosial Təminat Qülləsi zərbədən sonra alovlanıb

    Digər ölkələr
    08:21

    İran ordusu Küveytdəki ABŞ bazasına raketlər atıb

    Digər ölkələr
    08:07

    Avstraliya İranın hücumuna məruz qalan ölkələrə yardım tələblərini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti