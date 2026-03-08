Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    МВД Кувейта сообщило о гибели двух офицеров пограничного управления

    МВД Кувейта сообщило о гибели двух офицеров пограничного управления

    Министерство внутренних дел Кувейта известило о гибели двух офицеров из управления по охране сухопутных границ.

    Как передает Report, сообщение ведомства приводит агентство KUNA.

    Согласно информации, "они погибли сегодня утром при исполнении служебного долга в рамках задач по обеспечению безопасности, возложенных на МВД".

    Другие подробности причин смерти двух офицеров МВД эмирата не приводятся.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. В результате авиаударов США и Израиля аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Küveytin sərhəd idarəsinin iki zabiti həlak olub
