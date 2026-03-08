İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Komanda
    • 08 mart, 2026
    • 10:27
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII tura Neftçi - Gəncə oyunu ilə yekun vurulacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, turun sonuncu qarşılaşmasında "Neftçi" ilə "Gəncə" kollektivi üz-üzə gələcək.

    Matç Sərhədçi İdman Mərkəzində, saat 17:00-da başlayacaq.

    "Gəncə" A qrupunda 25 xalla üçüncüdür. Eyni xala malik "Neftçi" isə 4-cü sırada yer alıb.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Sumqayıt" "Quba"nı (117:116), "Sərhədçi" "Ordu"nu (70:67), "Naxçıvan", "Lənkəran"ı (104:73), "Sabah" "Şəki"ni (102:82), "Abşeron Lions" isə NTD-ni (107:88) məğlub edib.

