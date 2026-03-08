"Formula 1" üzrə Avstraliya Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib
Formula 1
- 08 mart, 2026
- 09:36
"Formula 1" üzrə Avstraliya Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, "Mercedes" pilotu Corc Rassell bütün rəqiblərini qabaqlayıb.
Mövsümün ilk yarışında Andrea Kimi Antonelli ("Mercedes") ikinci, Şarl Lekler ("Ferrari") üçüncü olub.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.
