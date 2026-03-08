İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 08 mart, 2026
    • 09:36
    Formula 1 üzrə Avstraliya Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib

    "Formula 1" üzrə Avstraliya Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, "Mercedes" pilotu Corc Rassell bütün rəqiblərini qabaqlayıb.

    Mövsümün ilk yarışında Andrea Kimi Antonelli ("Mercedes") ikinci, Şarl Lekler ("Ferrari") üçüncü olub.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.

