Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы 1"
Формула 1
- 08 марта, 2026
- 09:42
Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем стартового этапа чемпионата "Формулы 1" - Гран-при Австралии.
Как сообщает Report, гонка прошла на трассе в Мельбурне.
Расселл, стартовавший с поул-позиции, одержал шестую победу в карьере. Вторым финишировал его партнер по команде итальянец Кими Антонелли, третье место занял монегаск Шарль Леклер на "Феррари". Действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из "Макларена" стал пятым.
Следующий этап пройдет в Шанхае с 13 по 15 марта.
Гран-при Азербайджана состоится 24-26 сентября.
