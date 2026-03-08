Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Расселл выиграл Гран-при Австралии Формулы 1

    Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем стартового этапа чемпионата "Формулы 1" - Гран-при Австралии.

    Как сообщает Report, гонка прошла на трассе в Мельбурне.

    Расселл, стартовавший с поул-позиции, одержал шестую победу в карьере. Вторым финишировал его партнер по команде итальянец Кими Антонелли, третье место занял монегаск Шарль Леклер на "Феррари". Действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из "Макларена" стал пятым.

    Следующий этап пройдет в Шанхае с 13 по 15 марта.

    Гран-при Азербайджана состоится 24-26 сентября.

    Лента новостей