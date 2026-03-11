Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    США и Армения готовы подписать соглашение по мирному атому

    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 01:09
    США и Армения готовы подписать соглашение по мирному атому

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Париже с помощником госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом Динанно, стороны подчеркнули готовность подписать соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе армянского МИД.

    В ведомстве рассказали, что собеседники обсудили вопросы углубления армяно-американского стратегического партнерства в различных направлениях.

    "Арарат Мирзоян и Томас Динанно с удовлетворением отметили завершение переговоров по соглашению о сотрудничестве между правительствами Армении и США в области мирного использования ядерной энергии, подчеркнув готовность подписать соглашение в надлежащем формате и продолжить сотрудничество в этой области", - заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

    Стороны обсудили также региональные инфраструктурные проекты, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Армения США ядерная энергетика
    Ты - Король

    Последние новости

    01:09

    США и Армения готовы подписать соглашение по мирному атому

    В регионе
    00:58

    Axios: США призвали Израиль не атаковать объекты энергетики в Иране

    Другие страны
    00:43

    "Галатасарай" обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    00:40
    Фото

    В ООН представлен опыт Азербайджана в противодействии гендерному насилию

    Внешняя политика
    00:17

    Делегация Украины отбыла на Ближний Восток для обсуждения сделки по дронам

    Другие страны
    00:02

    КСИР: В небе над Ираном с начала американо-израильской операции нейтрализовано 104 дрона

    В регионе
    23:54

    Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-февраль упали на 47%

    В регионе
    23:42

    Генсек ООН: Иран имеет право на самооборону

    В регионе
    23:40

    В Иране раскрыли детали телефонного разговора Путина с Пезешкианом

    В регионе
    Лента новостей