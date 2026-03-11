США и Армения готовы подписать соглашение по мирному атому

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Париже с помощником госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом Динанно, стороны подчеркнули готовность подписать соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе армянского МИД.

В ведомстве рассказали, что собеседники обсудили вопросы углубления армяно-американского стратегического партнерства в различных направлениях.

"Арарат Мирзоян и Томас Динанно с удовлетворением отметили завершение переговоров по соглашению о сотрудничестве между правительствами Армении и США в области мирного использования ядерной энергии, подчеркнув готовность подписать соглашение в надлежащем формате и продолжить сотрудничество в этой области", - заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны обсудили также региональные инфраструктурные проекты, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.