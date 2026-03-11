В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые матчи 1/8 финала

В Лиге чемпионов УЕФА дан старт встречам 1/8 финала.

Как сообщает Report, за первый игровой вечер было проведено четыре матча.

Стамбульский "Галатасарай" дома со счетом 1:0 обыграл английский "Ливерпуль". Испанская "Барселона" на добавленных минутах ушла от поражения в игре с другим представителем АПЛ "Ньюкаслом" - 1:1.

В матчах "Аталанта" - "Бавария" и "Атлетико" - "Тоттенхэм" было забито 14 голов.

Лига чемпионов УЕФА

Стадия 1/8 финала, первые матчи

21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0

00:00. "Атлетико" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия) - 5:2

00:00. "Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" (Испания) - 1:1

00:00. "Аталанта" (Италия) - "Бавария" (Германия) - 1:6

Отметим, что остальные матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоятся 11 марта.