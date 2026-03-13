В Ираке при атаке БПЛА пострадали шесть военнослужащих Франции
- 13 марта, 2026
- 04:08
Два беспилотника атаковали военную базу курдского ополчения "Пешмерга", на которой также базируются военнослужащие Франции. Ранены шесть французских военнослужащих.
Как передает Report, об этом заявил губернатор иракской провинции Эрбиль Умид Хошнау телеканалу Rudaw.
"Шестеро французских военных пострадали в результате удара по району Мала Кара провинции Эрбиль, никто из курдских отрядов "Пешмерга" не ранен",- сообщил глава региона.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ иранская сторона наносит удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. 12 марта агентство ANSA со ссылкой на источники сообщило об атаке дрона модели "Шахед" на итальянскую базу в Иракском Курдистане.
