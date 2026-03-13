Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Ираке при атаке БПЛА пострадали шесть военнослужащих Франции

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 04:08
    В Ираке при атаке БПЛА пострадали шесть военнослужащих Франции

    Два беспилотника атаковали военную базу курдского ополчения "Пешмерга", на которой также базируются военнослужащие Франции. Ранены шесть французских военнослужащих.

    Как передает Report, об этом заявил губернатор иракской провинции Эрбиль Умид Хошнау телеканалу Rudaw.

    "Шестеро французских военных пострадали в результате удара по району Мала Кара провинции Эрбиль, никто из курдских отрядов "Пешмерга" не ранен",- сообщил глава региона.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ иранская сторона наносит удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. 12 марта агентство ANSA со ссылкой на источники сообщило об атаке дрона модели "Шахед" на итальянскую базу в Иракском Курдистане.

    Франция военнослужащие Ирак БРЛА
    İraqda dron hücumu nəticəsində altı fransız hərbçisi yaralanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    04:17

    США разрешили России в течение месяца продавать нефть с танкеров

    Другие страны
    04:08

    В Ираке при атаке БПЛА пострадали шесть военнослужащих Франции

    Другие страны
    03:40

    Арагчи: Иран предлагал США закрепить отказ от ядерного оружия

    В регионе
    03:02

    МИД Ирана осудил атаку США и Израиля на Ирак

    В регионе
    02:24

    Пентагон заявил о потере самолета-заправщика над Ираком

    Другие страны
    02:19

    Вучич: Сербия планирует построить крупную атомную электростанцию к 2041 году

    Другие страны
    02:12

    КСИР выпустил по Израилю и США ракеты с боеголовкой весом 2 тонны

    В регионе
    02:09

    Стартовала стадия 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    01:57

    NASA назначило запуск лунной миссии Artemis II на 1 апреля

    Другие страны
    Лента новостей