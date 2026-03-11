UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 01:58
    UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinə start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün dörd oyun keçirilib.

    Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" İngiltərənin "Liverpul" komandasını qəbul edib.

    Almaniya çempionu "Bavariya" İtaliyada "Atalanta"nın, İngiltərənin "Tottenhem" klubu isə İspaniyada "Atletiko"nun qonağı olub.

    Pley-offda "Qarabağ"ı mübarizədən kənarlaşdıran İngiltərənin "Nyukasl" komandası İspaniya təmsilçisi "Barselona" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirib.

    UEFA Çempionlar Liqası

    1/8 final mərhələsi, ilk oyunlar

    10 mart

    "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Liverpul" (İngiltərə) 1:0

    "Atletiko" (İspaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə) 5:2

    "Nyukasl" (İngiltərə) - "Barselona" (İspaniya) 1:1

    "Atalanta" (İtaliya) - "Bavariya" (Almaniya) 1:6

    Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin digər qarşılaşmaları martın 11-də baş tutacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası 1/8 final
    В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые матчи 1/8 финала

