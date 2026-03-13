Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    • 13 марта, 2026
    • 04:17
    США разрешили России в течение месяца продавать нефть с танкеров

    Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило лицензию, которая позволяет России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство финансов США.

    "Генеральная лицензия 134, разрешающая поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года",- написано в документе.

    Лицензия действует в период с 12 марта по 12 апреля.

    В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент указал, что разрешение на продажу касается только нефти, которая "уже находится в пути". Цель выданной лицензии – увеличение глобального охвата существующих поставок топлива. "Эта узконацеленная краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству",- добавил Бессент в соцсети X.

    Отметим, что ранее, 5 марта США выдали Индии 30-дневную лицензию на закупку российской нефти, которая уже загружена в танкеры.

