Полиция Торонто усилила меры безопасности на митинге в честь Дня Аль-Кудс

Полиция Торонто накануне заявила, что в эти выходные усилит свое присутствие в городе во время ожидаемых протестов против войны с Ираном в День Аль-Кудс, сославшись на обострение геополитической напряженности и ряд недавних инцидентов, связанных с безопасностью, включая стрельбу по консульству США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на городскую полицию.

По данным полиции, митинг запланирован на 15:00 в субботу у здания консульства США, и ожидается, что в нем примут участие около 3000 человек, включая контрдемонстрантов.

В свою очередь, начальник полиции Крейг Янг сообщил журналистам, что в субботу полиция активирует свой Центр управления крупными инцидентами для наблюдения за митингом и координации ресурсов. Полиция заявила, что в течение выходных над консульством США и вокруг него будут действовать ограничения на использование воздушного пространства, запрещающие деятельность беспилотных летательных аппаратов, включая микро-дроны.

"Наш приоритет, как всегда, - обеспечение безопасности всех участников, включая участников акции, контрпротестующих, жителей, посетителей и наших сотрудников", - сказал Янг.

Ранее на этой неделе британская полиция объявила о запрете запланированного на воскресенье ежегодного марша в честь Аль-Кудса, организованного Исламской комиссией по правам человека, сославшись на напряженность и риски, созданные войной с Ираном. Британская полиция заявила, что IHRC поддерживает иранских клерикальных правителей.