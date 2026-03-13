Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Полиция Торонто усилила меры безопасности на митинге в честь Дня Аль-Кудс

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 06:07
    Полиция Торонто усилила меры безопасности на митинге в честь Дня Аль-Кудс

    Полиция Торонто накануне заявила, что в эти выходные усилит свое присутствие в городе во время ожидаемых протестов против войны с Ираном в День Аль-Кудс, сославшись на обострение геополитической напряженности и ряд недавних инцидентов, связанных с безопасностью, включая стрельбу по консульству США.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на городскую полицию.

    По данным полиции, митинг запланирован на 15:00 в субботу у здания консульства США, и ожидается, что в нем примут участие около 3000 человек, включая контрдемонстрантов.

    В свою очередь, начальник полиции Крейг Янг сообщил журналистам, что в субботу полиция активирует свой Центр управления крупными инцидентами для наблюдения за митингом и координации ресурсов. Полиция заявила, что в течение выходных над консульством США и вокруг него будут действовать ограничения на использование воздушного пространства, запрещающие деятельность беспилотных летательных аппаратов, включая микро-дроны.

    "Наш приоритет, как всегда, - обеспечение безопасности всех участников, включая участников акции, контрпротестующих, жителей, посетителей и наших сотрудников", - сказал Янг.

    Ранее на этой неделе британская полиция объявила о запрете запланированного на воскресенье ежегодного марша в честь Аль-Кудса, организованного Исламской комиссией по правам человека, сославшись на напряженность и риски, созданные войной с Ираном. Британская полиция заявила, что IHRC поддерживает иранских клерикальных правителей.

    полиция Торонто Канада День Аль-Кудс
    Ты - Король

    Последние новости

    06:27

    Швеция перехватила танкер Sea Owl I под коморским флагом

    Другие страны
    06:07

    Полиция Торонто усилила меры безопасности на митинге в честь Дня Аль-Кудс

    Другие страны
    05:47

    Politico: Цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев

    Энергетика
    05:39

    Нетаньяху: Ликвидированы иранские ученые-ядерщики

    Другие страны
    05:19

    В Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    05:11

    В Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли 107 человек

    Другие страны
    04:51

    Welt: Ряд крупных немецких компаний продолжает работать в Иране

    В регионе
    04:37

    Италия задействует около 10 миллионов баррелей из стратегических нефтяных резервов

    Энергетика
    04:17

    США разрешили России в течение месяца продавать нефть с танкеров

    Другие страны
    Лента новостей