    В Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли 107 человек

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 05:11
    В Эфиопии в результате наводнений и оползней погибли 107 человек

    На юге Эфиопии в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, погибли по меньшей мере 107 человек.

    Как сообщает Report, об этом со ссылкой на местных чиновников пишет газета Addis Standard.

    "Число погибших в результате разрушительных оползней и наводнений, произошедших в регионе Гамо, достигло 107. Поисковые группы продолжают извлекать тела", - говорится в сообщении.

    Сильные дожди, продолжавшиеся с ночи 9 марта до утра 11 марта, вызвали на юге Эфиопии наводнения и оползни. По словам местных чиновников, ливни также нанесли серьёзный ущерб инфраструктуре. Во многих районах были перекрыты дороги, возникли трудности в движении общественного транспорта, что значительно осложнило проведение спасательных и гуманитарных операций.

    Несколько дней назад в соседней Кении наводнения, вызванные сильными дождями, также унесли жизни по меньшей мере 50 человек, а 2600 семей были вынуждены покинуть свои дома.

