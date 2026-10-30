Рамиз Мехтиев исключен из Академии наук Азербайджана

Решение президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) об исключении Рамиза Мехтиева из состава членов академии утверждено на Общем собрании.

Как сообщает Report, несколько дней назад президиум НАНА принял решение об исключении Рамиза Мехтиева из состава членов академии.

Напомним, что в 2025 году в отношении Рамиза Мехтиева было возбуждено уголовное дело по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 14 годам лишения свободы. С учетом возраста Рамиза Мехтиева и состояния его здоровья на основании статьи 70 Уголовного кодекса принято решение заменить наказание условным.