EIA раскрыло прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2027 год
- 11 марта, 2026
- 02:34
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане на 2027 год на уровне 540 тысяч баррелей.
Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске отчета EIA "Краткосрочный энергетический прогноз".
В феврале ведомство прогнозировало такой же объем добычи нефти на 2027 год.
В первом квартале следующего года среднесуточная добыча нефти в стране, как ожидают в Минэнерго США, составит 550 тысяч, во втором квартале - 540 тысяч, в третьем и четвертом кварталах 2027 года - 530 тысяч баррелей.
Аналогичные цифры прогнозировались и в февральском выпуске отчета.
