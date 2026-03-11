Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    EIA раскрыло прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2027 год

    Энергетика
    • 11 марта, 2026
    • 02:34
    EIA раскрыло прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2027 год

    Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане на 2027 год на уровне 540 тысяч баррелей.

    Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске отчета EIA "Краткосрочный энергетический прогноз".

    В феврале ведомство прогнозировало такой же объем добычи нефти на 2027 год.

    В первом квартале следующего года среднесуточная добыча нефти в стране, как ожидают в Минэнерго США, составит 550 тысяч, во втором квартале - 540 тысяч, в третьем и четвертом кварталах 2027 года - 530 тысяч баррелей.

    Аналогичные цифры прогнозировались и в февральском выпуске отчета.

