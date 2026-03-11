Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Президент Восточного Тимора прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 02:55
    Президент Восточного Тимора прибыл с визитом в Азербайджан

    Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта 11 марта прибыл с визитом в Азербайджан.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    В Международном аэропорту Гейдара Алиева гостя встретили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

