Президент Восточного Тимора прибыл с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 11 марта, 2026
- 02:55
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта 11 марта прибыл с визитом в Азербайджан.
Об этом Report сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В Международном аэропорту Гейдара Алиева гостя встретили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
